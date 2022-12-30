Членов британского парламента обвинили в связях с работниками секс-индустрии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Нескольких членов британского парламента обвиняют в контакте с работниками секс-индустрии во время зарубежных поездок. Об этом говорится в материале обозревателя Генри Зеффмана для газеты The Times.

"Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии", – говорится в статье.

Обозреватель уточнил, что парламентарии были заранее извещены о последствиях подобного поведения. В подобных условиях для них растет риск угрозы шантажа.

По словам журналиста, деньги на развлечения в зарубежных поездках некоторые группы парламентариев используют из средств налогоплательщиков. Если представители недружественной Великобритании страны получат фото и видео в качестве доказательств, это обернется для государства большой проблемой.

Ранее сообщалось, что депутат городской думы в российском Нижневартовске Дмитрий Гришин вскрыл секс-скандал учениками пятого класса. Над ребенком надругались одноклассники и выложили видеозапись в соцсети.

О случившемся мужчина рассказал на одном из профильных заседаний.



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