Премьера Франции отчитали за курение вейпа во время заседания парламента

Фото: ТАСС/Pool/ABACA/Lemouton Stephane

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Каролин Фиа отчитала премьер-министра Элизабет Борн за курение вейпа в ходе обсуждения законопроекта. Видеофрагмент она разместила в соцсети X.

Так, во время своей речи Фиа напомнила Борн, что накануне министр здравоохранения Орельен Руссо сообщил о новых мерах по борьбе с курением во Франции, включая вейп.

"Парить" в этом зале, пока я говорю с вами, – это верх презрения! А еще это вредно для здоровья", – уточнила депутат Нацсобрания Франции.

Уточняется, что во Франции по закону нельзя курить ни обычные, ни электронные сигареты на рабочем месте. За это может грозить штраф в размере до 150 евро. Заплатила ли премьер-министр штраф – не сообщается.

Ранее во Франции предложили запретить одноразовые электронные сигареты. Премьер-министр страны Элизабет Борн считает, что даже безникотиновые сигареты вредны, поскольку формируют привычку курения у молодых людей.

Также, по информации СМИ, в России с марта 2024 года запретят продажу вейпов с ароматизаторами. В перечне содержатся пищевые ароматизаторы, в числе которых есть фрукты, овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия и другие.



Россиянам могут запретить курить вейпы в общественных местах