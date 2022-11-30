Хаким Джеффрис стал главой демократов в нижней палате конгресса США

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Новым руководителем фракции демократов в палате представителей конгресса США стал Хаким Джеффрис, он сменит 82-летнюю Нэнси Пелоси. Об этом сообщает CNN.

Внутрипартийное голосование организовали в закрытом формате. Журналисты отметили, что Джеффрис стал первым темнокожим мужчиной, который смог занять пост главы партийной фракции в одной из палат конгресса США.

К своим обязанностям политик приступит в январе.

До этого сообщалось, что спикер палаты представителей США Пелоси заявила о решении отказаться от поста лидера в новом составе законодательного органа. Она подчеркнула, что хочет дать дорогу молодому поколению стать руководителями Демократической партии.

Также отказ от должности связан с произошедшим нападением на дом Пелоси в Сан-Франциско. Злоумышленник проник в здание, но политика там не оказалось. Однако в этот момент в доме находился ее муж, который получил травмы черепа и рук.

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