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Официальный представитель МИД России Мария Захарова позвала политиков из Украины посетить Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

"А вот советник главы офиса (Владимира Зеленского Михаил. – Прим. ред.) Подоляк обещал через полгода дать интервью украинским журналистам в Ялте. Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: "Да не надо откладывать, а вы приезжайте", – поделилась Захарова во время брифинга в Москве.

Представитель российского министерства отметила, что они могут посетить полуостров вместе с украинскими журналистами, если в этом есть необходимость. Захарова также указала на то, что у представителей СМИ как с Запада, так и с Украины всегда была возможность приехать в Крым, однако никто этого так и не сделал.

Ранее журналист Самид Баша в статье для South China Morning Post порекомендовал Зеленскому не пытаться вернуть утраченные территории.

По мнению представителя СМИ, требования украинского лидера являются невыполнимыми и Владимир Путин не пойдет на них. Поэтому Киеву следовало бы отказаться от своих претензий на новые субъекты РФ, чтобы достичь мира, считает журналист.

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