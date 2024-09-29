В США умерла одна из лидеров хунвейбинов Мао Цзэдуна Сун Биньбинь

Фото: scmp.com

В Нью-Йорке в возрасте 77 лет умерла Сун Биньбинь, которая являлась символом "культурной революции" в Китае и участницей китайских студенческих отрядов, использовавшихся для репрессий населения. Их члены назвались хунвейбинами, сообщает Wall Street Journal.

По информации газеты, дочь одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК), генерала Сун Жэньцюна скончалась еще 16 сентября.

Сун Биньбинь родилась в 1947 году в Пекине. В 1960-х годах она была одним из лидеров хунвейбинов, так называемых "красных охранников". Они выполняли приказы первого лидера коммунистического государства Мао Цзэдуна.

Именно Сун Биньбинь выступила с призывом преследовать учителей, которые противостояли идеям лидера государства. 5 августа 1966 года в женской гимназии при Пекинском педагогическом университете, где училась девушка, хунвейбины до смерти забили замдиректора Бянь Чжунъюнь, потому что она не разделяла идеи партии. После этого Сунь Биньбинь позволили надеть красную повязку на руку Мао Цзэдуну в ходе демонстрации на главной площади страны Тяньаньмэнь.

За август и сентябрь 1966 года в Китае от рук хунвейбинов погибли около 1,8 тысячи человек.

В 1980-х годах Сун Биньбинь переехала за счет средств Компартии Китая в США и получила американское гражданство. 12 января 2014 года она извинилась перед женской гимназией при Пекинском педагогическом университете, а также назвала "культурную революцию" бедствием.

