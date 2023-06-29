Украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Украинский суд заочно приговорил врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам колонии с конфискацией имущества. Об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Балицкого признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: об участии в организации якобы незаконных референдумов группой лиц, а также об умышленных действиях, осуществленных для изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору.

Ранее стало известно, что совместно с органами полиции и военной комендатуры в Запорожской области создали народное ополчение. Балицкий заявил об уверенности в сердечности и стойкости тех, кто вступил в их ряды.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе предотвратили попытку вывоза детей в Киев. Спецслужбы Украины планировали достичь цели, используя подставные организации, утверждает он.