Страны Латинской Америки не собираются отправлять оружие на Украину – президент Аргентины

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Страны Латинской Америки не будут отправлять оружие на Украину. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Аргентина и Латинская Америка не собираются, не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта", – приводит его слова РИА Новости.

С этим словами Фернандес выступил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, который посетил Аргентину с официальным визитом.

Ранее китайский профессор Ван Вэнь заявил, что в мире происходит беспрецедентное "восстание" государств против установленного Западом порядка. По его словам, "тихо, но решительно" западный миропорядок отвергают страны от Китая до Латинской Америки и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

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