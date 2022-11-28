Глава Ульяновска Вавилин заявил о своем уходе с поста для работы в ОПК

Фото: vk.com/vavilin_da

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин заявил, что подает в отставку. Об этом мэр города рассказал в своем телеграм-канале.

Он признался, что теперь будет трудиться в оборонно-промышленном комплексе. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время перед промышленностью в РФ стоят большие задачи, для выполнения которых требуется оперативность.

"Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно", – говорится в его публикации.

Вавилин добавил, что эта сфера деятельности ему близка, поскольку он окончил машиностроительный факультет. Он выразил надежду на то, что сможет принести больше пользы на новой должности.

Ранее стало известно, что глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе. Уточнялось, что причиной этому послужил переход на другую работу.

Также сообщалось, что исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

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