Представитель ООН в СКЦ покидает свой пост по личным причинам

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Постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле покинет свой пост, заявил заместитель представителя генсека ООН Бен Паркер. Об этом сообщает ТАСС.

"Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла оставляет свою должность по личным причинам", – объяснил Паркер.

Представитель офиса добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает Абдулле признательность за проделанную работу.

Функции координатора ООН в СКЦ временно будет исполнять заместитель подавшего в отставку специалиста.

Накануне в ООН призвали расследовать сообщения об убийстве украинцами российских военнопленных. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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