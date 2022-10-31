Мэр Белгорода принял решение уйти в отставку

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Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов", – говорится в его публикации.

Ранее Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ими стали Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Они будут исполнять обязанности до вступления в должности лиц, которые будут избраны главами этих территорий.

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