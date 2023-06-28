МИД РФ может открыть представительства в ДНР и ЛНР

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Российское министерство иностранных дел планирует создать свои представительства в ДНР и ЛНР. Соответствующая инициатива ведомства опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Из документов следует, что министерство хочет внести изменения в перечень территориальных органов – представительств МИД на территории РФ и добавить в него представительства в Донецке и Луганске. Сейчас российское ведомство имеет 37 подобных территориальных органов.

Ранее стало известно, что в территориальных органах МВД России стартовал прием заявлений от россиян с двойным гражданством на выход из гражданства Украины. Отказ от иностранного гражданства, считают в ведомстве, позволит жителям реализовать права в полной мере, когда его наличие является ограничивающим фактором.

До этого российский премьер Михаил Мишустин выделил порядка 3 миллиарда рублей на поддержку промышленности в новых регионах.

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