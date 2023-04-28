Медведев прокомментировал запрет Молдавии на въезд Путина

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В Молдавию в настоящее время ехать никто не собирается, такой страны уже не существует. Так зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал запрет посещения государства официальным российским лицам.

"А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они – молдаване или румыны", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти не позволят въехать в страну Владимиру Путину. Он подчеркнул, что государство не будет терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны РФ.

Вместе с этим он указал, что в стоп-лист будут попадать не только политики, но и различные деятели культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. Так, он упомянул российского артиста Филиппа Киркорова.

До этого Речан рассказал, что Молдавия составила перечень лиц, которые не смогут въехать в страну. Однако до сих пор он не был опубликован.

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