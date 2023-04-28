Шойгу сообщил о программах США на Украине по разработке компонентов биооружия

Фото: kremlin.ru

Организованные американской стороной на Украине военно-биологические программы направлены на создание компонентов биологического оружия. Об этом в ходе собрания министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он напомнил, что подобные действия представляют собой нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Шойгу подчеркнул, что военно-биологическая деятельность Вашингтона вызывает особое беспокойство.

"Мы неоднократно доводили свои озабоченности до мирового сообщества и отмечали, что реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов", – цитирует российского министра РИА Новости.

Вместе с этим Шойгу добавил, что американская сторона задействует собственную стратегию в области биологической безопасности. Речь идет о переносе наиболее опасных исследований в третьи страны, подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, Вашингтон продолжает эту деятельность, в том числе по причине невнятной реакции некоторых стран из-за страха идти на конфронтацию с властями США.

Исходя из этого, заявил Шойгу, специалисты российской стороны внимательно следят за планами Штатов. Также Москва продолжает делиться данными о появляющихся биоугрозах, заключил министр.

25 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москве следует сражаться с американскими попытками организовать биологическую войну против России и других стран. Он подчеркнул, что научная общественность должна следить за биологическими исследованиями, которые Вашингтон задействует при создании военных программ.

Песков заявил, что РФ намерена привлечь внимание мира к деятельности биолабораторий США