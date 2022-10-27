В Японии заявили, что скоро Киев столкнется с нехваткой оружия

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Поставки Соединенных Штатов оружия на Украину исчерпали себя, что может сыграть на руку Москве. Таким мнением поделился главный консультант НИИ экономики, промышленности и торговли при министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи.

По его словам, Киев больше не сможет найти такой же объемный источник, сопоставимый с американской стороной, – именно США накачивали Украину оружием. В свою очередь РФ продолжает ускоряться в сфере производства выпуска вооружения.

"В этой связи аналитики начинают говорить о том, что в обозримой перспективе, особенно в сложных условиях зимы, Москва может одержать верх над Киевом на поле боя", – цитирует Фудзи Shūkan Gendai.

По мнению автора, помощь Украине в области вооружения очень сильно истощила запасы арсенала США. Выпуск нового оружия будет проходить до полугода, а по некоторым данным – до двух лет. Из этого следует вывод, заявил Фудзи, что в ближайшие месяцы боевые возможности ВСУ сильно снизятся.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что накачивание Украины вооружениями и оказание военной поддержки Киеву приближают НАТО к черте прямого военного столкновения с российской стороной.

По ее словам, суммарная военная помощь Украине со стороны Запада уже составляет 42,3 миллиарда долларов. При этом 28,3 миллиарда долларов выделили США.

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