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Соединенным Штатам пора прекратить поощрять интересы Владимира Зеленского, так как они рискуют своим существованием из-за противостояния, которое происходит далеко от их границ. С таким мнением выступил подполковник армии США Дэниэл Дэвис.

"Вашингтону следует немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", – цитирует его издание 19fortyfive.

По мнению Дэвиса, в противостоянии Украины и России не существует тех факторов, способных составить угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Но сегодняшний конфликт, добавил подполковник, стал этой угрозой из-за риска применения ядерного оружия вместе с обычным вооружением.

Дэвис считает, что на данный момент ядерная конфронтация куда выше в сравнении с кубинским ракетным кризисом.

Американская сторона должна отойти от противостояния Москвы и Киева, заключили в материале издания.

Ранее сообщалось, что США не изменили свою позицию, американские войска не будут отправляться на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что страна не желает, чтобы подобный конфликт перерос в ядерное измерение.

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