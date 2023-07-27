Белый дом исключает, что Байдену придется помиловать сына

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В Белом доме исключили вероятность того, что что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, я только что сказала: Нет. Я только что ответила. Продолжайте", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста о подобной возможности.

В мае конгресс США установил, что семья Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников, часть средств поступала через счета Хантера Байдена. Участники расследования заявили, что всего в махинациях были замешаны девять членов семьи Байденов, а деньги они получали в период, когда Джо был на должности вице-президента США.

Сам же американский президент не раз заявлял, что ничего не знает о бизнес-операциях своих родственников, но уверен, что они действовали по закону.

Через некоторое время стало известно, что Хантер пойдет на сделку с прокураторой и признал свою вину по двум налоговым правонарушениям, а также обвинениям, связанными с хранением оружия.

Впоследствии телеканал CNN со ссылкой на представителей обвинения и защиты сообщил, что сделка с прокуратурой о Хантером вины в суде по делу о налоговых правонарушениях все же не состоится.

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