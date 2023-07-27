В ЦПВС заявили, что США дезинформируют о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией

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США дезинформируют общественность насчет незаконных полетов своих беспилотников над Сирией и обвиняют Россию в опасных сближениях. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в опасных сближениях", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, за все опасные ситуации в небе Сирии ответственна именно авиация коалиции, которая осуществляет полеты с нарушением сирийского воздушного пространства и Протоколов деконфликтации.

Он сообщил, что в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, были зафиксированы восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" коалиции.

Ранее Гуринов заявлял, что подразделения ВС США совершили провокацию в провинции Ракка в Сирии. Было выявлено движение двух автомобильных колонн патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции Соединенных Штатов, они двигались по маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара.

Отмечается, что в связи со случившимся американской стороне был выражен протест.

