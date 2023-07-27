Володин заявил, что поставки оружия Киеву не повлияют на ход СВО

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Оружие, поставляемое Киеву со стороны США и стран Евросоюза, не повлияет на ход спецоперации. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя", – сообщил политик.

Володин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс ввели в обиход понятие "вундерваффе", что переводится как "чудо-оружие". С помощью него они убеждали немецкую армию и самих себя в том, что новые виды вооружения помогут им победить. Однако, как отметил депутат, "фашистам это не помогло".

Сейчас же, по словам Володина, похожая ситуация происходит с киевским режимом. Президент Украины Владимир Зеленский просит о поставках "чудо-оружия" Вашингтон и Брюссель, считая что военная помощь решит проблемы армии.

"Сначала это были американские гаубицы "три топора", потом – "хаймерсы", затем – "леопарды" и "брэдли".Ничто из этого не помогло укронацистам при их контрнаступлении", – заявил Володин, отметив, что российская армия сжигает западную технику одну за другой.

До этого Украина попросила союзников поставить ей самолеты F-16. Однако, как отметил председатель ГД, они будут также ликвидированы российской армией и системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму около 400 миллионов долларов. Пентагон передаст Киеву снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS. Кроме того, Украина получит переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.



Западные страны не готовы к новым военным поставкам Украине – СМИ