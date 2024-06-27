Медведев: выдача ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова идет против норм права

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Выдача ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова противоречит нормам международного права, считает замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

"Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие – это справедливо", – приводит РИА Новости ответ Медведева на вопрос о том, нарушает ли данное решение МУС международные конвенции и право.

Рассуждая об этом в ходе пленарного заседания ПМЮФ, Медведев заявил, что после того, как перестают действовать эти нормы, мир оказывается перед двумя вариантами дальнейшего развития событий: попытаться гальванизировать разработанные к настоящему моменту нормы или приступить к работе над новыми, "создать что-то другое, что будут уважать".

Досудебная палата МУС выдала ордеры на аресты Шойгу и Герасимова 25 июня. В соответствии с действующими правилами, они могут быть задержаны при въезде на территорию тех стран, которые подчиняются юрисдикции суда.

Соответствующее решение инстанции прокомментировали в Совбезе России, назвав его ничтожным сотрясанием воздуха. В ведомстве заявили, что эти ордеры были выданы в рамках гибридной войны Запада против РФ.

