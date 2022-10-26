Захарова оценила объяснение демократов, отозвавших письмо Байдену

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала объяснение конгрессменов-демократов, которые отозвали письмо президенту США Джо Байдену с призывом провести переговоры с Москвой по урегулированию ситуации на Украине.

"Виражи демократии. Вы же знаете – это свобода слова, принципиальность позиции, это отстаивание прав избирателей. Это то, о чем мы говорим постоянно. К этому все это и относится. Это еще и про разделение властей", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что члены палаты представителей конгресса США отзывают письмо к Байдену с призывом изменить подход к текущей ситуации на Украине и начать переговоры с Москвой.

Как отметила член палаты от Демократической партии Прамила Джаяпал, некоторые американские политики воспринимают данное письмо как аналог заявления лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, который пригрозил прекратить помощь Киеву, если Республиканская партия получит большинство.

В письме, о котором идет речь, группа из 30 конгрессменов-демократов призвала президента США изменить стратегию в отношении Украины.

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