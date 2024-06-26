26 июня, 09:33Политика
Освобожденные из украинского плена российские военные доставлены в Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Освобожденных из плена ВСУ российских военнослужащих доставили в столицу. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.
"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", – говорится в публикации.
Ранее стало известно о договоренности вернуть 90 бойцов ВС РФ взамен 90 военнопленных ВСУ. Российским солдатам предоставили необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В Минобороны отметили, что посредничество в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Москва добилась возвращения 90 российских военных из украинского плена