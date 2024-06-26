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26 июня, 09:33

Политика

Освобожденные из украинского плена российские военные доставлены в Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Освобожденных из плена ВСУ российских военнослужащих доставили в столицу. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.

"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", – говорится в публикации.

Ранее стало известно о договоренности вернуть 90 бойцов ВС РФ взамен 90 военнопленных ВСУ. Российским солдатам предоставили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В Минобороны отметили, что посредничество в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Москва добилась возвращения 90 российских военных из украинского плена

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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