Освобожденные из украинского плена российские военные доставлены в Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Освобожденных из плена ВСУ российских военнослужащих доставили в столицу. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.

"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", – говорится в публикации.

Ранее стало известно о договоренности вернуть 90 бойцов ВС РФ взамен 90 военнопленных ВСУ. Российским солдатам предоставили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В Минобороны отметили, что посредничество в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты.

