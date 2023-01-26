Володин заявил о защите России через институт президентства

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Охраняя институт президента, Россия защищает собственное право на существование. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в ГД.

"Защищая свой институт президентства, мы защищаем свою страну. Свое право на выбор, как нам жить", – цитирует его РИА Новости.

Володин считает, что первые вызовы противник наносит по институтам президентства, церкви и семьи. Поэтому задачей россиян также является защита собственной веры и семьи.

Ранее спикер ГД заявил, что Россия выступает за многополярность и справедливое мироустройство. По его словам, подобных ценностей должны придерживаться все государства, беспокоящиеся о будущем народа. Володин уточнил, что обеспечить развитие граждан на основе своей истории, культуры и родного языка можно только при защите собственного суверенитета.



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