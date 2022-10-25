От Запада нет адекватной реакции на провокации Украины на Каховской ГЭС – постпред РФ

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От западных государств не было никакой адекватной реакции на затянувшиеся обстрелы со стороны Украины Каховской гидроэлектростанции. С таким мнением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Адекватной реакции нет", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, Ульянов напомнил, что РФ в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ уже озвучивала то, что диверсионные группы Украины стараются подорвать электроснабжение Курской АЭС. Однако, по его словам, западные страны называют данную информацию "красной пропагандой".

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из которых попали по Каховской гидроэлектростанции. По словам руководителя городской администрации Владимира Леонтьева, в результате ЧП крупных разрушений не обнаружено. Станция работает в стандартном режиме. Кроме того, из-за инцидента никто не пострадал.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поделился, что населенные пункты, в которые придет вода после прорыва Каховской ГЭС, уже "четко рассчитаны". Он подчеркнул, что, если шлюзы разрушатся, вода поднимется на 1–1,5 метра.



ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке

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