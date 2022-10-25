Захарова не оценила слова Зеленского об отсутствии денег на восстановление Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У стран Запада отсутствуют планы по восстановлению Украины, они намерены только разрушить ее и поделить. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев еще не получил "ни цента" на восстановление государства.

"Пока киевский режим получает только на разрушение Украины. Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова добавила, что после того, как Украина достигнет определенного предела разрушения, западные государства вернутся для "дележки останков".

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Киев еще не получил "ни цента" для организации деятельности по плану быстрого восстановления страны, на реализацию которого должно быть выделено 17 миллиардов долларов. Глава государства также подчеркнул, что из-за подобного положения дел Украина может не пережить эту зиму.

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