Польша не пригласила Россию на годовщину освобождения Освенцима

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Российскому посольству в Польше не приходило приглашение на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения концлагеря Освенцим Красной армией. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

Он рассказал, что согласно информации, размещенной на сайте музея Аушвиц-Биркенау, в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограниченно и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти.

До 2021 года в программу таких мероприятий входили выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С прошлого года слова России не дают.

"Соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия", – сказал Андреев.

Посол отметил, что в день памяти жертв Холокоста генконсул РФ в Кракове возложит венки на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима. При этом он напомнил, что с мая 2022 года из-за санкций закрыли российскую экспозицию "Аушвиц-Биркенау".

В 2020 году бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Политик призвал власти республики публично признать, что центр заключения, созданный нацистами, закрыли только благодаря усилиям Красной армии.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января – в день освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

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