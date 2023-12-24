Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила 8 атак противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в ведомстве, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих и 16 единиц техники на донецком направлении. Подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили 8 атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что общие потери ВСУ на этом направлении составили до 350 военных убитыми и ранеными.

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