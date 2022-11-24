В Польше раскритиковали назначение дипломата Мельника на пост в МИД Украины

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Вице-спикер сейма Польши Петр Згожельский раскритиковал назначение скандального дипломата Андрея Мельника, который ранее занимал должность украинского посла в Германии, на пост заместителя министра иностранных дел Украины.

"Выдвижение господина Мельника на эту должность <...> – это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам", – сказал он в интервью телеканалу TVP1.

Згожельский напомнил, что Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков. Вице-спикер сейма назвал подобные высказывание скандальными. Он указал, что Варшава должна официально охарактеризовать назначение дипломата на пост в украинском МИД как провокацию.

Ранее сообщалось, что в ответ на слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о необходимости заморозить украинский конфликт, Мельник заявил, что приглашение Кречмера в Киев аннулируется.

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