США не допустили российскую делегацию до министерской конференции МАГАТЭ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации для участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке". В мероприятии запланировали принять участие специалисты Госкорпорации "Росатом" и "Ростехнадзора". Об этом сообщает сайт МИД РФ.

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова отметила, что российская делегация подала заявки на участие в установленном порядке.

"Грубо нарушены закрепленные в Соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой Агентства, нормы с обязательствами обеспечить необходимые условия для участия во встречах, созываемых в соответствии с мандатом Агентства", – прокомментировала Захарова.

По ее словам, подобные действия со стороны США заставляют задуматься, можно ли доверять организацию крупнейших международных форумов государству, которое не может провести их правильно и по регламенту.

Ранее сообщалось, что США не выдали визы руководству компаний "Росатома" и "Ростехнадзору" для участия в международной министерской конференции.

Как рассказали в корпорации, запросы на получение виз для участников делегации были направлены заранее. Однако ответ, касающийся выдачи американских виз, делегация не получила до сих пор.

США заблокировали участие РФ в конференции МАГАТЭ на своей территории

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!