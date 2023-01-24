Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: АР/Daniel Cole

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает сервис украинского министерства цифровой трансформации по оповещению граждан.

По информации платформы, сирены прозвучали во всех областях страны в 14:37 (в 15:37 по московскому времени). В Киеве тревога была объявлена на минуту раньше, в 14:36 (в 15:36 мск).

Ранее подобное оповещение звучало 22 января. Тревогу объявляли в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого поступали данные, что в столице Украины были слышны взрывы. Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк отметил, что это не было связано с ударами со стороны России.

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