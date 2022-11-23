Аналитик оценила вероятность проведения референдума властями Шотландии в будущем

Фото: depositphotos/vitalytitov

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина оценила вероятность проведения референдума властями Шотландии в будущем. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что по закону Великобритании референдум возможно проводить только при согласовании с Вестминстером.

"Поэтому основная задача, которая стояла перед шотландским правительством, это договориться о возможности этого референдума в целом, согласовать сроки, вопрос, который выносится, а также, кто может принимать в нем участие", – рассказала эксперт.

По словам Ереминой, меняя параметры голосования, можно влиять на исход референдума.

Она подчеркнула, что в настоящее время референдум не согласовали, однако существуют способы, связанные с методичной работой Шотландской национальной партии.

"С учетом ряда критериев, позиций у них есть возможности собирать и подписи, и высказывать мнения, и побеждать на общегосударственных выборах, чтобы лоббировать вопрос о проведении референдума", – пояснила аналитик.

Ранее сообщалось, что британский суд вынес решение, согласно которому проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия кабмина Великобритании является незаконным.

В Шотландии же выразили мнение, что данное решение только усилит основания для проведения референдума.

До этого первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с инициативой провести референдум в июне текущего года. Причем до этого она уже поднимала данный вопрос, однако Борис Джонсон, который в то время занимал должность председателя кабмина, неоднократно обещал, что не допустит этого. Он считал, что граждане уже выразили свою точку зрения в 2014 году.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!