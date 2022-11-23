ВС Британии признал незаконным референдум о независимости в Шотландии без согласия кабмина

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия кабмина Великобритании является незаконным. Такое решение вынес британский Верховный суд, передает РИА Новости.

По словам председателя Верховного суда Роберта Рида, данное решение было принято единогласно.

В Шотландии же выразили мнение, что вынесенный приговор только усилит основания для проведения референдума.

"Закон, который не позволяет нам определять наше собственное будущее без позволения Вестминстера, показывает, что все утверждения о том, будто Соединенное Королевство – это добровольное партнерство, являются всего лишь мифом, и это вновь подчеркивает необходимость референдума", – заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в Twitter.

Она уточнила, что разочарована в таком решении Верховного суда, хотя призналась, что также уважает его. Политик подчеркнула, что ВС Британии не устанавливает законы, а только интерпретирует их.

Стерджен выступила с инициативой провести референдум в июне текущего года. Причем до этого она уже поднимала данный вопрос, однако Борис Джонсон, который в то время занимал должность председателя кабмина, неоднократно обещал, что не допустит этого. Он считал, что граждане уже выразили свою точку зрения в 2014 году.

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