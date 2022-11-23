В МИД РФ сообщили, что сайты диппредставительств за рубежом будут временно недоступны

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сайты российских диппредставительств за рубежом будут временно недоступны в связи с проведением технических работ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В связи с регламентными техническими работами 23 ноября с 16:00 до 20:00 (время московское) сайты дипломатических представительств и консульских учреждений РФ за рубежом будут недоступны для просмотра", – говорится в сообщении.

Пользователей попросили использовать для получения информации официальные аккаунты диппредставительств в социальных сетях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле перешли на российскую систему для проведения телефонных брифингов для прессы. По его словам, теперь в Кремле используют систему, разработанную "Ростелекомом".



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