Тестирование системы электронного голосования проходит штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестирование системы электронного голосования в Москве проходит штатно, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

"Москвичи активно голосуют онлайн по прямой ссылке elec.mos.ru, а также при помощи терминалов электронного голосования на участках. Мы продолжим наблюдать за работой системы и проведем дополнительные стресс-тесты, чтобы убедиться в корректности ее работы", – сказал он.

Тестирование проводят перед сентябрьскими выборами депутатов в МГД, а также депутатов муниципальных образований в ТиНАО и Куркине. Проверка всех способов голосования позволит обеспечить надежную работу системы 6–8 сентября. Во время тестового голосования горожанам предложили ответить на вопрос: "Должна ли столица по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?". Горожане должны выбрать один из пяти вариантов ответа.

Тестовое голосование продлится до 14:00. Уже в первые часы в нем приняли участие свыше 500 тысяч горожан. Присоединиться могут все совершеннолетние горожане, у которых есть постоянная регистрация в Москве. Также москвичам доступны открытые сегодня избирательные участки. Высказать свое мнение можно при помощи терминала электронного голосования. Использовать бумажный вариант выйдет только в том случае, если на участке по месту регистрации проводится тестирование.

Москвичи могут подать заявления на бумажные бюллетени по месту постоянной регистрации только до 2 сентября. Для этого им нужно перейти на mos.ru в раздел "Личные документы" и выбрать "Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года". Выборы депутатов в столице пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

