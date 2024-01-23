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23 января, 18:58

Политика

США, Великобритания и Австралия внесли россиянина Александра Ермакова в санкционный список

Фото: 123RF/designer491

США, Великобритания и Австралия приняли решение о включении в антироссийский список гражданина РФ Александра Ермакова, который якобы участвовал во взломе баз данных австралийской медицинской страховой компании Medibank в 2022 году. Об этом сказано на сайте Минфина США.

Ранее стало известно, что ЕС внес в санкционный список российскую алмазодобывающую компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уточнил, что ограничения в отношении алмазов РФ вводятся в координации с другими государствами.

В декабре 2023 года Евросоюз представил 12-й пакет санкций против Москвы. В перечень ограничений попал запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона была готова к подобным действиям. Москва уже разработала варианты для обхода ограничительных мер, уточнил он.

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Сюжет: Санкции
политика
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