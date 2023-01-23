В Пентагоне признали большие потери в рядах ВСУ – СМИ

Фото: TACC/Ron Sachs/Zuma

В Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество своих солдат в сражениях с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен", – заявил инсайдер.

Он добавил, что американской стороне и ее западным союзникам нельзя прекращать помогать Украине в вооружении.

Ранее глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен призвала привлечь Россию к ответственности за действия на Украине. В подтверждение своих слов она заявила, что на сегодняшнее время украинская сторона понесла потери 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных.

Однако впоследствии Еврокомиссия удалила данную информацию из письменного и видеозаявления главы ЕК.

На это официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о неточности. Глава ЕК, по ее словам, поделилась подобной оценкой, основываясь на данных внешних источников.

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