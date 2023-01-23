Бывший советник Кучмы заявил, что отказ ФРГ поставлять Leopard стал новой победой Путина

Фото: kremlin.ru

Германия отказалась поставлять Киеву танки Leopard, что говорит о новой победе Владимира Путина над Западом. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Рамштайн провалился. <...> Практически Путин подчинил себе всех", – заявил он.

По словам Соскина, подобное решение стало предательством украинских властей. Он заявил, что США и западные государства лишь на словах поддерживают Украину. При этом они получают значительную прибыль от военных действий.

Ранее на американской базе в немецком Рамштайне прошла встреча министров обороны около 50 государств. На мероприятии подняли вопрос дальнейшей поддержки Украины.

В результате переговоров глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что решение о поставках Киеву танков Leopard не приняли.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин обсуждает вопрос передачи Украине танков Leopard. Однако ФРГ хочет избежать односторонних шагов.

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