Медведев предложил убрать занимающих антигосударственную сторону людей из политики

Фото: kremlin.ru

Представителей политики, которые занимают антигосударственную сторону, не должно быть в политическом ландшафте. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время заседания бюро высшего совета партии "Единая Россия".

Он отметил, что фракция может помочь патриотическим силам государства выстроить диалог с зарубежными представителями.

"В том, что касается зарубежной работы, – такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Ничего в этом удивительного нет", – цитирует Медведева РИА Новости.

Зампред Совбеза РФ заявил, что для подобной деятельности можно задействовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений и иных форм межпартийного диалога.

Между тем Медведев также поделился, что спецоперация на Украине является вынужденной мерой, которая стала ответом на агрессию США. По его мнению, мир подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило ранее.

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