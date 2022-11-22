Наташа Пирц Мусар победила на президентских выборах в Словении

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Беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц Мусар победила во втором туре президентских выборов в Словении после обработки 100% бюллетеней, сообщается на сайте Государственной избирательной комиссии страны.

За Пирц Мусар проголосовали 53,89% избирателей. Экс-глава МИД Словении, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар набрал 46,11% голосов. Всего во втором туре участвовали 908 138 граждан республики, или 53,60% всех словенцев, обладающих правом голоса.

Пирц Мусар вступит в должность 23 декабря текущего года, когда истекут полномочия нынешнего президента Борута Пахора. Он провел на своем посту два срока и в соответствии с Конституцией республики не может баллотироваться в третий раз.

Ранее Пирц Мусар выступила за интеграцию всех стран Западных Балкан в Евросоюз. Она также выразила готовность обсуждать этот вопрос с президентом самопровозглашенной Республики Косово Вьосой Османи.

Помимо этого, она подчеркнула, что будет стараться стать президентом для всех, а также быть гарантом прав и свобод человека, конституционных прав и демократии.

Пирц Мусар добавила, что хотела бы видеть Словению страной, где пожилые люди обеспечены, а молодые не хотят уезжать в другие государства. Кроме того, избранный президент отметила, что хочет здоровую окружающую среду для будущих поколений.

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