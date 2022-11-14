Избранный президент Словении выступила за интеграцию Западных Балкан в ЕС

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Избранный президент Словении Наташа Пирц Мусар выступила за интеграцию всех стран Западных Балкан в Евросоюз. Об этом она заявила во время брифинга, передает РИА Новости.

Пирц Мусар также выразила готовность обсуждать этот вопрос с президентом самопровозглашенной республики Косово Вьосой Османи.

Помимо этого, она подчеркнула, что будет стараться стать президентом для всех, а также быть гарантом прав и свобод человека, конституционных прав и демократии.

"С гордостью вступлю в президентскую резиденцию с доверием, которое вы мне оказали. <...> Максимально потружусь, чтобы мы все в политике объединились по стратегическим темам, выступаю за качественное общественное здравоохранение, безопасность граждан", – заявила Пирц Мусар.

Она добавила, что хотела бы видеть Словению страной, где пожилые люди обеспечены, а молодые не хотят уезжать в другие государства. Кроме того, избранный президент отметила, что хочет здоровую окружающую среду для будущих поколений.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты опроса, согласно которому 89% украинцев верят, что через 10 лет их страна будет преуспевающей в составе ЕС. По его словам, большинство граждан Украины предпочитают предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза. Он напомнил, что в 2014 году был такой же результат похожего опроса, но спустя 9 лет можно наблюдать "прямо противоположный" результат.



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