08:23Политика
Украинский офицер заявил, что зима серьезно затруднит ситуацию для ВСУ
Фото: AP Photo/Libkos
Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил заявил, что предстоящая зима может серьезно осложнить ситуацию для Киева на поле боя. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на интервью военного швейцарскому изданию.
По словам офицера, ближайшие недели могут стать для ВСУ "решительными и жестокими".
"С грязью, а затем снегом и отсутствием растительности на открытом пространстве все остановится и замрет", – сказал он.
В материале издания обращается внимание, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации "задают темп", заставляя украинские войска защищаться, а не атаковать.
Ранее в Киеве заявили, что бригада ВСУ попала под авиаудар из-за публикаций в СМИ. Как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, за сутки по позициям 82-й бригады ВСУ было нанесено пять авиаударов. При этом изданий, сообщивших о расположении украинской армии, она не назвала.
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