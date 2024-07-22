Депутат Башанкаев: людям без спецобразования нужно запретить вести медицинские блоги

22 июля, 19:02Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Людям без образования и квалификации необходимо на законодательном уровне запретить вести медицинские блоги, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
"Медицинские блоги должны вести медики", – цитирует его РИА Новости.
Башанкаев подчеркнул, что посвященная здоровью часть Сети должна быть безопасной для здоровья.
Между тем в школах Москвы создали медицинские классы, в которых юные жители столицы готовятся стать врачами. Будущие медики изучают расширенные курсы биологии и химии, что позволяет им получить более высокие баллы ЕГЭ. На остальных предметах ребята знакомятся с профессией врача: изучают медицинский английский, читают литературные произведения, посвященные медицине, и многое другое.
При этом погрузиться в теорию медицины воспитанники могут благодаря проведению самостоятельных исследований и разработке проектов под руководством преподавателей университетов-партнеров.
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