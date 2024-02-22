Украина сосредоточила на границе с Белоруссией до 114 тыс военных

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией группировку в 112–114 тысяч военных. Об этом пишет RT.

По его словам, около 17 тысяч украинских военнослужащих привлечены для непосредственной охраны границы двух стран.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс сосредоточил на границах Белоруссии и России 32 тысячи военнослужащих. Он уточнил, что обстановка на Европейском континенте сейчас неспокойная.

Помимо этого, Лукашенко призвал белорусов готовиться к третьей мировой войне, подчеркнув небезосновательность опасений о ее возможности. Глава государства отметил тенденцию роста числа горячих точек и возвращение военной силы в число главных аргументов мировых центров решения вопросов.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией