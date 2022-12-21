Шойгу объявил о создании Федерального агентства по работе с ветеранами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Деятельность по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами проводится вместе с органами государственной власти. Об этом рассказал в ходе заседания военного ведомства с участием Владимира Путина глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Совместно с органами власти организована работа по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами. Это позволит централизовать и сделать более эффективной систему социальной защиты военных ветеранов", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Путин одобрил закон, согласно которому добровольцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий.

Кроме того, указом российского президента устанавливается статус инвалида боевых действий участников, получивших травмы во время выполнения задач СВО.

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