Фото: Минобороны РФ

Запад должен перестать думать о заканчивающихся силах РФ и прекрасном обстоятельстве дел у Украины. Об этом в беседе с Mondafrique сообщил экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.

"Нужно перестать фантазировать. Европейцы часто принимают свои желания за реальность. Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые", – сообщил он.

При этом, по мнению бывшего французского разведчика, зачинщиком конфликта на Украине стали США. Американские власти приложили усилия для того, чтобы вовлечь РФ в боевые действия. Подтверждение этому Жюйе видит в предупреждениях США о боевых действиях, которые звучали до февраля 2022 года.

По словам Жюйе, Франция и Германия уже в 2014 и 2015 годах понимали последствия действий США. После того как американцы и НАТО захватили власть на Украине, заявил он, Франции и Германии оставалось со стороны наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика США может привести к российско-американскому столкновению. Она добавила, что Москва призывает Вашингтон отказаться от раскручивания "спирали опасной эскалации". Вместе с тем она признала, что оснований для оптимизма в этом направлении пока нет.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!