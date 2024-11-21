Башанкаев освободит должность председателя комитета ГД по охране здоровья

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Комиссия Госдумы по регламенту внесла в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении от должности главы думского комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева. Об этом говорится в думской электронной базе.

Уточняется, что на эту должность планируется избрать депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Леонова.

Ранее в Госдуме освободили от должности главу комитета по энергетике Павла Завального. Позднее он отметил, что останется работать в самом комитете, но на его место придет бывший глава Минэнерго Николай Шульгинов.

При этом Завальный продолжит курировать прежние темы – атомную и газовую сферу, вопрос безопасности, а также темы, связанные с международной деятельностью.

