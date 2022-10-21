10:47Политика
Маск заявил, что смена президента России не изменит отношения с Западом
Фото: ТАСС/EPA/Carina Johansen
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что желающие сместить Владимира Путина ошибочно надеются то, что следующий президент России будет более лоялен по отношению к Западу.
"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль – это не Олимпиада для славных парней", – написал Маск в Twitter.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что РФ не будет искать диалога с западными партнерами из-за ситуации на Украине.
Однако, по его словам, Россия готова рассмотреть поступающие предложения при наличии в них серьезных намерений.
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