Маск заявил, что смена президента России не изменит отношения с Западом

Фото: ТАСС/EPA/Carina Johansen

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что желающие сместить Владимира Путина ошибочно надеются то, что следующий президент России будет более лоялен по отношению к Западу.

"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль – это не Олимпиада для славных парней", – написал Маск в Twitter.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что РФ не будет искать диалога с западными партнерами из-за ситуации на Украине.

Однако, по его словам, Россия готова рассмотреть поступающие предложения при наличии в них серьезных намерений.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!