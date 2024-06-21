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Все 27 стран Евросоюза утвердили дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество, которые стартуют 25 июня, пишет AFP.

Эту дату, согласно данным журналистов, уже согласовали министры финансов ЕС, подтвердив аналогичные договоренности послов стран – членов объединения.

Представитель молдавской общественной организации "ЗаРЯ: За русский язык!" Дарья Федорова в беседе с RT сказала, что граждане республики не хотят вступать в Евросоюз.

"Майя Санду просто начала свою предвыборную кампанию. Запад, Майя Санду и правительство Молдовы сейчас будут делать все: начинать переговоры, организовывать референдум. Но это только потому, что хорошо понимают – следующие выборы им не выиграть", – уверена собеседница.

По словам Федоровой, "сказу о Евросоюзе" начинают всегда, когда нужно срочно рассказать о светлом будущем страны. При этом, сказала она, граждане уже ощутили на себе это будущее, которое принесло повышение цен, тарифов и инфляцию.

"Граждане Молдовы хотят жить без кредитов и с перспективами самостоятельного развития", – заключила представитель организации.

Так она прокомментировала подписание Санду указа о начале переговоров о вступление в сообщество.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам – членам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в состав сообщества. Представитель ЕК Ана Пизонеро отметила, что пункт начала соответствующих переговоров включен в повестку встречи послов стран Евросоюза.

В мае Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в ЕС. Суд дал положительный отзыв на проект закона, по которому после референдума планируется внести изменения в конституцию страны. Там могут появиться положения о европейской интеграции.

