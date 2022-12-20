Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталью Никонорову освободили от должности. Соответствующий указ временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина опубликован на его сайте.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Пушилин освободил от должности главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича. Такое решение приняли из-за многочисленных жалоб жителей. Они были недовольны темпами восстановления жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы.



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