12:30Политика
Главу МИД ДНР Никонорову освободили от должности
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталью Никонорову освободили от должности. Соответствующий указ временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина опубликован на его сайте.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Пушилин освободил от должности главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича. Такое решение приняли из-за многочисленных жалоб жителей. Они были недовольны темпами восстановления жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы.
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