Мэр Энергодара Волга не подтвердил информацию об отстранении с должности – СМИ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Мэр Энергодара Запорожской области Александр Волга не подтвердил ТАСС информацию об отстранении с должности. По словам Волги, в настоящее время он находится в отпуске.

До этого агентство со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что указ об отстранении Волги с должности мэра подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области", – сообщил источник агентства.

Волга был назначен мэром Энергодара летом 2022 года. До этого функции мэра города выполнял Андрей Шевчик.

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