19 ноября, 23:55Общество
Мэр Энергодара Волга не подтвердил информацию об отстранении с должности – СМИ
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Мэр Энергодара Запорожской области Александр Волга не подтвердил ТАСС информацию об отстранении с должности. По словам Волги, в настоящее время он находится в отпуске.
До этого агентство со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что указ об отстранении Волги с должности мэра подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области", – сообщил источник агентства.
Волга был назначен мэром Энергодара летом 2022 года. До этого функции мэра города выполнял Андрей Шевчик.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил начальника городского мобилизационного управления Виктора Шевченко с занимаемой должности. С 17 октября эту должность занимает бывший первый заместитель начальника управления Владимир Буянов.
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