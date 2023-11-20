Ограничения Финляндии на границе РФ имеют частичный успех – МВД страны

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Решение Финляндии закрыть часть пропускных пунктов на границе с Россией имело лишь частичный успех. Такое заявление сделала глава МВД страны Мари Рантанен, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Ближайшие к Петербургу пункты пропуска через российско-финскую границу закрыли с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Сейчас открыты только четыре пункта на севере, а КПП "Вартиус" и "Сала" принимают заявки на убежище. Финские власти утверждают, что подобные меры понадобились из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с РФ.

"Как было замечено, активность переместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Как видно из видеороликов в СМИ, [российские] власти активно направляют прибывших на границу", – заявила Рантанен.

Глава МВД также заявила, что пока не раскрывает новые возможные ограничения в работе пунктов пропуска, однако подчеркнула, что рассмотрение этого вопроса ведется. Рантанен сообщила, что Финляндия подала запрос в Европейскую пограничную и береговую охрану о предоставлении дополнительной помощи для обеспечения безопасности границы с Россией.

Ранее отмечалось, что финский кабмин принял решение закрыть до 18 февраля следующего года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. С 18 ноября прием заявлений от беженцев на границе с РФ сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус".

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от министерства иностранных дел республики по данному вопросу.

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